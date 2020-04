AI-Lab-Residency in Edinburgh und Linz vergeben

Anna Ridler aus Großbritannien und Caroline Sinders aus den USA erhalten die diesjährige Residency des von der Ars Electronica initiierten European ARTificial Intelligence Lab (AI Lab) für ihr Projekt „AI isn‘t Artificial but Human“. Geplant sind Aufenthalte in Edinburgh und in Linz. Wegen der Corona-Krise kann es aber zu Verschiebungen kommen.