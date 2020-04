Gericht kippte vorläufiges Abtreibungsverbot in Texas

Im US-Bundesstaat Texas dürfen nach einem Gerichtsurteil Abtreibungen während der Corona-Krise nicht ausgesetzt werden. In der Entscheidung des Berufungsgerichts in New Orleans vom Montagabend (Ortszeit) heißt es, Abtreibungen dürften nicht auf die Liste der „nicht dringenden“ medizinischen Behandlungen gesetzt werden, die während der Coronavirus-Pandemie nicht ausgeführt werden.