Obwexer: „EU hat in der Corona-Krise getan, was sie tun konnte“

Walter Obwexer: Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie waren es die einzelnen Mitgliedsländer, die Maßnahmen zur Eindämmung setzten. Dabei ist wichtig zu betonen, dass die Gesundheitspolitik in der EU Angelegenheit der Nationalstaaten ist. Das ist in den Verträgen so festgelegt. Der EU sind in dieser Hinsicht die Hände gebunden. Sie darf im Wesentlichen nur unterstützend, ergänzend und koordinierend tätig werden. Aber sie darf nicht an Stelle der Nationalstaaten Regelungen treffen. Im Bereich der Gesundheitspolitik verfügt die EU über keine „harten“ Kompetenzen.