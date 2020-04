Innsbruck, Phuket – Am Montag ist sie wieder eröffnet, die Jagd nach den Rosen. Dann sendet der Schweizer Privat-TV-Sender 3+ die erste Folge der Bachelorette. Das Prinzip der Sendung? Eine Dame sucht sich aus 22 Herren einen Auserwählten – findet die „Bachelorette“ Gefallen an einem Verehrer, beschenkt sie ihn mit einer Rose. Pro Folge bleiben einige Kandidaten auf der Strecke, bis am End­e die letzte Rose an die – im besten, aber seltenen Fall – große Liebe vergeben wird.