Defereggental nach Felssturz gesperrt: St. Veit und St. Jakob nicht erreichbar

St. Veit, St. Jakob in Defereggen – Die L25 Defereggentalstraße ist nach einem Felssturz in die Schwarzach und einer dadurch bedingten Unterspülung der Landesstraße derzeit gesperrt. Die beiden Gemeinden St. Veit und St. Jakob im Defereggental sind am Straßenweg nicht erreichbar. An einem Notweg wird gearbeitet. Die Straße bleibt ab der Mellitzgalerie diese Woche jedenfalls gesperrt, über die weitere Vorgehensweise wird nach fachlichen Abklärungen in den nächsten Tagen entschieden. Das teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit.