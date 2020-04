Helden des Alltags: 24 Stunden im Dienst auf einer „Geisterstraße“

Der 24-jährige Tobadiller ist Mitarbeiter der Autobahnmeisterei in St. Jakob – quasi im Hotspot der Krankheit in Tirol. Trotz der veränderten Situation sind er und seine Kollegen auch weiterhin im Einsatz. 62 Kilometer betreuen die Mitarbeiter des Stützpunktes – rund um die Uhr.

Als es in den ersten Wochen zum Beispiel geschneit hat, waren die Räumfahrzeuge wie gewohnt im Einsatz. Inzwischen ist man dabei, die Straße fit für den Sommer zu machen – „alles, was so anfällt“, so Thurnes. Es sind deshalb auch wieder mehr Trupps im Dienst: Die Tunnelwäschen stehen an. Und auch der Verkehr hat etwas zugenommen.