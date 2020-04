Deponie-Anrainer in Kufstein sind sauer

Kufstein – Die Aufregung in Kufstein ist groß, nachdem das Land Tirol die umstrittene Aufbereitungsanlage und das Zwischenlager für Baurestmassen in Endach (nahe dem A12-Knoten Kufstein Süd) genehmigt hat, die TT berichtete. An die 100.000 Tonnen sollen jährlich aufbereitet und bis zu 10.000 Tonnen zwischengelagert werden. Erwartet werden an Spitzen­tagen bis zu 150 Lkw-Fahrten. Auf das Zwischenlagern von Asbest wurde von der Firma allerdings verzichtet.