Trump kündigte Richtlinien für Rückkehr zur Normalität an

US-Präsident Donald Trump hat in der Corona-Krise neue Richtlinien angekündigt, die eine Rückkehr zur Normalität in den Vereinigten Staaten einläuten sollen. Diese Richtlinien seiner Regierung für US-Bundesstaaten sollten an diesem Donnerstag vorgestellt werden, sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses.

Allerdings sind am Mittwoch in den USA 2.371 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben - ein neuer Höchstwert. Damit gab es in den USA in Folge von Covid-19-Erkrankungen bereits 30.817 Tote.