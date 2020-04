Mann bei Forstarbeiten in Salzburg tödlich verletzt

Ein 26 Jahre alter Mann ist am Mittwoch bei einem Forstunfall in Mauterndorf (Bezirk Tamsweg) tödlich verletzt worden. Er wurde im steilen Gelände unter einem Baumstamm eingeklemmt. Sein 59-jähriger Vater fand ihn am Abend. Der junge Landwirt verstarb trotz Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei.