Experten uneinig über Öffnung der Schulen

Exemplarisch für den unterschiedlichen Umgang sind etwa in Deutschland die Stellungnahmen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie des Robert-Koch-Instituts. Erstere empfahl zuletzt, zunächst die Abschlussklassen in den Grundschulen (in Österreich: Volksschulen) sowie den Schulen der Sekundarstufe 1 (in Österreich wären das AHS-Unterstufen, Neue Mittelschulen und Sonderschulen) und dann anschließend die vorangehenden Klassen in diesen Schulen zu öffnen - die Oberstufen müssten demzufolge warten. Argument: Die Möglichkeiten des Fernunterrichts „können mit zunehmendem Alter besser genutzt werden“, so die Forscher. „Deshalb ist zu empfehlen, dass eine Rückkehr zum gewohnten Unterricht in höheren Stufen des Bildungssystems später erfolgen sollte“.