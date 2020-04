Verwaiste Grizzly-Drillinge in den USA gerettet

Die Bärin habe den Wanderer vermutlich angefallen, um ihre Jungen zu schützen, berichteten örtliche Medien. Die Familie, die in der Umgebung der Rocky Mountains eine Ranch besitzt, fand die drei Grizzlyjungen Tage später spielend auf einem Feld und fing sie mit Hilfe eines Lassos ein, wie es weiter hieß. Wildhüter brachten sie in eine Aufzuchtstation. Die Kinder der Rancher gaben den drei Bären in Anlehnung an das Komiker-Trio „The Three Stooges“ die Namen „Curly“, „Larry“ und „Moe“.