Betreten der Baustelle in der Innsbrucker Altstadt erbeten

Ab Juni 2020 bis zum Sommer 2021 werden die Leitungen in der Altstadt schrittweise erneuert. Die IKB betont, die Baumaßnahmen straff, aber für alle so verträglich wie möglich, zu gestalten. Bestimmte Einschränkungen und Zugangsbeschränkungen sind nicht zu vermeiden. Die Bauarbeiten werden in vier Abschnitten parallel bei drei Baufeldern durchgeführt:

Abschnitt 1

Von Juni bis November 2020 starten die Arbeiten in der Kiebachgasse sowie im nördlichen Teil der Herzog-Friedrich-Straße (von Höhe Riesengasse bis zum Goldenen Dachl und weiter bis zur Ottoburg). Zusätzlich wird in der Pfarrgasse, dem Bereich nördlich des Doms sowie in der Hofgasse und in Teilen der Stiftgasse gearbeitet. (>> zur Grafik der Baumaßnahmen)

Abschnitt 2

Im Oktober kommt die Seilergasse dazu. Zu Weihnachten gibt es eine Pause für den Christkindlmarkt. (>> zur Grafik der Baumaßnahmen)

Abschnitt 3

Von Jänner bis April 2021 werden die Arbeiten im südlichen Teil der Herzog-Friedrich-Straße (von Höhe Riesengasse bis zur Maria-Theresien-Straße), der Riesengasse, der südlichen Kiebachgasse, einem Teil der Schlossergasse, der Hofgasse, dem Domplatz sowie dem Bereich vor dem Goldenen Dachl und dem Vorplatz der Ottoburg fortgeführt. (>> zur Grafik der Baumaßnahmen)

Abschnitt 4