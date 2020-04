Alle Altersheime sollen auf Coronavirus durchgetestet werden

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Donnerstag eine Ausweitung der Tests auf SARS-CoV-2 angekündigt. Wie Anschober in Wien sagte, sollen alle Bewohner sowie alle Mitarbeiter in Pflege- und Altersheimen in Österreich getestet werden. „Da geht es insgesamt um 130.000 Menschen.“