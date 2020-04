Helden des Alltags: „Ein persönliches Gespräch ist durch nichts zu ersetzen“

Täglich sitzen bis zu zehn Personen (neun Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter) an den Telefonen. Sie werden laufend und umfassend geschult. Es gibt zudem einen riesigen Fragen-Antworten-Katalog, der ständig – manchmal sogar mehrmals täglich – aktualisiert wird. „Das Fragen-Spektrum der Anrufer ist riesig“, sagt Gröbner, die selbst am Hörer sitzt. Während in den ersten Wochen der Corona-Krise noch vor allem Fragen nach Symptomen und potenziellen Ansteckungswegen im Vordergrund standen, sind es derzeit vor allem Fragen zur geltenden Ausgangsbeschränkung. „Die Anliegen der Anrufer ändern sich wöchentlich, praktisch mit jeder neuen Verordnung der Bundes- oder Landesregierung“, erklärt Gröbner. Auch wenn die Informationspolitik sehr ausgeprägt sei und die Verhaltensrichtlinien auf vielen Kanälen transportiert werden: „Ein persönliches Gespräch ist durch nichts zu ersetzen. Die Menschen wollen reden und erklärt bekommen, was sie denn nun dürfen und was vor sich geht.“ Der Großteil der Leute sei sehr einsichtig, höflich und auch dankbar. Manches Gespräch geht Gröbner auch sehr nahe. Zum Beispiel die Konversation mit einer Braut, die schweren Herzens ihre Hochzeit absagen muss, in deren Vorbereitung sie viel Energie gesteckt hat. Oder die Unterhaltung mit einer jungen Frischverliebten, die sich nach ihrem 16-jährigen Freund verzehrt und dann ganz betrübt ist, nachdem sie darüber informiert wurde, dass sie ihn nicht sehen darf. „Es dürfen sich nur volljährige Lebenspartner treffen“, erklärt Gröbner.