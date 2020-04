Nach Fünffachmord: Medizinisches Gutachten zum Schützen von Kitzbühel

Innsbruck, Kitzbühel – Am 6. Oktober trug Tirol Trauer. Hatte sich ein 25-jähriger Einheimischer doch frühmorgens bei der Polizeiinspektion Kitzbühel gestellt und dort von einer Tat berichtet, die noch am selben Tag um die Welt gegangen ist. Wenig später fanden die Beamten in einem Kitzbüheler Einfamilienhaus die 19-jährige Ex-Freundin des Arbeiters, deren Freund, Vater, Mutter und Bruder erschossen im Haus vor.