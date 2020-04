Schokolade, Eier, Schinken: Restlessen nach Ostern auf höchstem Niveau

Lermoos – Der Osterhase hat heuer wieder ganze Arbeit geleistet und österreichweit 70 Millionen Eier verteilt. Von den Unmengen Schokolade und Schinken ganz zu schweigen. Doch kaum sind die Feiertage verstrichen, ist so manchem nach frischem Wind auf der Speisekarte zumute. „Das hat zur Folge, dass 15 Millionen dieser Eier im Müll landen“, kritisiert Sebastian Theissing-Matei.

Das ist laut dem Landwirtschaftsexperten von Greenpeace aber nur ein Bruchteil der 600.000 Tonnen Lebensmittel, die aus Gastronomie, Handel und Haushalten jährlich in Österreichs Abfall landen: „Hinzu kommen 100.000 Tonnen unverdorbener Ware aus der Landwirtschaft – wenn Gurken etwa weggeworfen werden, weil sie zu krumm sind oder Spargel zu dürr ist.“

Um Verschwendung wie dieser vorzubeugen, achtet Manuel Lehne, Sous-Chef des Hotel Post in Lermoos, bereits beim Einkauf auf die Vermeidung von Abfall: „Die Einschätzung der richtigen Menge bedarf Erfahrung – brauchen wir doch in der Hochsaison 700 bis 1000 Eier pro Woche, die wir großteils bei umliegenden Bauern kaufen. Bleiben trotzdem Lebensmittel übrig, kommt einiges davon den Ziegen, Hühnern und Kühen des hauseigenen Bauernhofs zugute.“ Altbrot wiederum wird zurück an Bäcker geliefert, die Brösel daraus herstellen.