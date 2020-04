Fünffachjackpot im Lotto: Am Sonntag winken 5,5 Mio. Euro

Die Lotto-Ziehung am Mittwoch hat eine Sechser-Kombination (2, 5, 11, 41, 43, 44, ZZ 38) ganz ohne 20er- und 30er-Zahlen, ein 29 Zahlen umfassendes „Loch“ zwischen der dritten und der vierten Gewinnzahl und auch noch drei Zahlen aus dem 40er-Bereich gebracht - damit hat selbst der Computer nicht gerechnet. Am Sonntag geht es daher um einen fünffachen Jackpot und 5,5 Millionen im ersten Gewinnrang.

Die Österreichischen Lotterien rechnen mit deutlich mehr als fünf Millionen Tipps, die bis zur nächsten Ziehung abgegeben werden. Dabei appellierten sie im Interesse ihrer Kunden und Vertriebspartner an all jene, die ihre Chance auf den Fünffachjackpot wahrnehmen wollen, mit der Abgabe ihrer Tipps nicht „bis zur letzten Minute“ zuzuwarten, um Staus in den Annahmestellen aus dem Weg zu gehen.