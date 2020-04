Helden des Alltags: Mit viel Herz und Tatkraft im Einsatz

Fügen, Fügenberg – Es war ein Notfall. Es ging um Leben und Tod. Ein Moment, in dem eine Krise wie Corona in den Hintergrund rückt. Denn Tierärztin Astrid Gredler wurde zu einem Kaiserschnitt bei einer Hündin gerufen. „Drei von den fünf kleinen Welpen konnten lebend geboren werden. Die beiden anderen mussten wir tot holen“, erzählt die Tierärztin.

„Zu Beginn der Krise haben wir natürlich nur auf Notfälle umgestellt. Da haben wir hauptsächlich plötzliche Lahmheiten, Erbrechen, Durchfall, Atemnot oder Lebensbedrohliches behandelt“, sagt Gredler. Impfungen und Kastrationen wurden zurückgestellt. Auch bei den Großtieren gab es in den letzten Wochen viel zu tun. „Von Milchfieber, Besamungen bis hin zu Geburten war alles dabei“, erzählt die Tierärztin. Und während in der Praxis bei den Kleintieren Sicherheitsmaßnahmen und vor allem Abstandhalten ein großes Thema sind, ist das bei Hofbesuchen meist ein Problem. „Da geht das einfach teils gar nicht so mit Abstandhalten. Man versucht es, so gut es geht. Aber das ist nicht immer so einfach“, sagt Gredler.