Festspielhaus St. Pölten mit internationalen Koproduktionen

Das Festspielhaus St. Pölten hat am Donnerstag sein Programm für die Saison 2020/21 vorgestellt. Die Kulturinstitution kündigte zahlreiche internationale Koproduktionen an, österreichische Künstler sollen aber nicht zu kurz kommen. Gerade Fans von Tanz und Musiktheater dürfen sich nach der Corona-bedingten kulturellen Durststrecke auf einen ausgiebigen und abwechslungsreichen Spielplan freuen.

Das Haus wartet mit vielen Österreichpremieren auf: Am 26. September soll die Tanz- und Musiktheatersaison mit „Jungle Book/Das Dschungelbuch“ in der Inszenierung des US-Stars Robert Wilson starten. Als weiteres Highlight präsentieren die afrikanischen Tanz-Koryphäen Germaine Acogny und Malou Airaudo Pina Bauschs Choreographie „Das Frühlingsopfer/common ground[s]“. Das südafrikanische Vuyani Dance Theatre wird „Cion: Requiem of Ravel‘s Bolero“ zeigen, die Musik des französischen Komponisten als A-cappella-Version inklusive.