Deutsch zu SPÖ-Mitgliederbefragung: „Die Fragen sind aktueller denn je“

Wien – Am 2. April ist die – am 4. März gestartete – Mitgliederbefragung der SPÖ beendet worden. Es ging um Inhaltliches und die „Vertrauensfrage“ zur Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Ausgewertet wurde die Umfrage nicht – wegen der Corona-Krise. Die Fragebögen sind unter Verschluss. Jene, die per Post gekommen sind, lagern bei einer externen Firma, jene, die online eingelangt sind, seien von der SPÖ „noch nicht heruntergeladen worden“, sagt Parteimanager Christian Deutsch. Der Grund laut SPÖ: Das Ergebnis soll dem Vorstand präsentiert werden. Das fast 100-köpfige Gremium kann wegen der Restriktionen nicht tagen.

Rendi-Wagner sagt dazu – anspielend auf die von führenden Roten bekrittelte „Vertrauensfrage“: „Ich freue mich über dieses Interesse. Das war nicht immer so.“ SPÖ-Geschäftsführer Deutsch befindet via TT in Richtung Doskozil: „Es hätte niemand Verständnis dafür gehabt, sich am Höhepunkt der Corona-Krise mit Internem zu beschäftigen. Wir sind alle schon ungeduldig. Es braucht aber den nötigen Rahmen, um die Resultate zu bewerten.“ Wann soll es so weit sein? Wohl im Mai. „Nachdem in Österreich viele Bereiche hochgefahren werden, hoffe ich, dass das bald möglich ist“, sagt Deutsch.