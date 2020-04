Erdbeben der Stärke 4,2 im norditalienischen Piacenza

Ein Erdbeben der Stärke 4,2 auf der Richterskala hat am Donnerstag um 11.42 Uhr die norditalienische Stadt Piacenza erschüttert. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von drei Kilometern, verursachte jedoch keine Schäden, berichtete der Zivilschutz. Lediglich einige Ziegelsteine fielen von den Dächern.

Der Erdstoß wurde auch in Mailand und in Genua gespürt. Viele besorgte Bürger liefen auf die Straße. Experten bezeichneten den Erdstoß als kurz, aber stark. Bereits am Mittwochabend war in Piacenza ein Erdbeben der Stärke 3,05 zu spüren gewesen.