„Milchmann“ von Anna Burns: Allein in der Brutstätte

Innsbruck – Der Titel klingt herrlich harmlos: „Milchmann“. Doch schon der erste Satz straft den Titel Lügen: „Der Tag, an dem Irgendwer McIrgendwas mir eine Waffe auf die Brust setzte, mich ein Flittchen nannte und drohte, mich zu erschießen, war auch der Tag, an dem der Milchmann starb.“ So kündigen sich Kunstwerke an. So beginnt ein zu Recht vielbepreister Roman. Geschrieben hat ihn die Nordirin Anna Burns. Nordirland – und der als „Troubles“ verharmloste Bürgerkrieg, der das Land auszehrte – lässt sich auch hinter der namenlosen Topographie, dieser „totalitären Enklave“, wie es einmal heißt, erkennen, in der „Milchmann“ spielt. Auch die 18-jährige Ich-Erzählerin hat, wie alle anderen Figuren auch, keinen Namen. Die Geschichte, die sie in wunderbar rotzigem Bewusstseinsstrom ausbreitet, darf also durchaus als Exempel gelesen werden.