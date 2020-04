Inhaftierte Saudi-Prinzessin bittet Salman um Freilassung

In Saudi-Arabien hat die seit einem Jahr inhaftierte Prinzessin Basmah bint Saud in einem offenen Brief den König und den Kronprinzen um ihre Freilassung gebeten. Sie werde im Hochsicherheitsgefängnis al-Hair südlich von Riad „willkürlich“ und ohne Anklage festgehalten, schrieb die 56-jährige Geschäftsfrau in dem am Donnerstag auf Twitter veröffentlichten Brief.