Architekturjuwel zum Dank für Marias Hilfe

Innsbruck – Wenn Tirol vom Dreißigjährigen Krieg verschont werden sollte, gelobten am 1. Februar 1647 die Tiroler Landstände feierlich, in Innsbruck zu Ehren der Gottesmutter eine Kapelle zu bauen. Die Urkunde, die dieses Gelöbnis dokumentiert, ist von Vertretern von Klerus, Adel, der Bürger und Bauern besiegelt, jedoch nicht vom Landesfürsten.

Warum das so ist, erfährt man neben allerlei Wissenswerten rund um dieses barocke Architekturjuwel in der vom Innsbrucker Denkmalpfleger Reinhold Rampold verfassten, reich bebilderten Broschüre.

Interessant zum Nachlesen ist auch die Geschicht­e rund um das von Lucas Cranach d. Ä. um 1537 gemalte Gnadenbild, das man so gern aus dem Innsbrucker Dom in die Mariahilfer Kirche übersiedelt hätte. Was nicht funktioniert hat, weshalb Michael Waldmann d. Ä. 1654 eine Kopie des Bildes anfertigte, der um 1681/84 Hans Jakob Pfaundler zwei Kronen aus vergoldetem Kupfer aufgesetzt hat.