Fahrverbote mit Fragezeichen: Weitere Lockerung gefordert

Innsbruck – Seit Mitte März haben Lkw über 7,5 Tonnen auch am Wochenende freie Fahrt. Nicht nur am Brennerkorridor, sondern in ganz Österreich. Das Wochenendfahrverbot wurde aus Gründen der Versorgungssicherheit während der Corona-Krise aufgehoben. In enger Abstimmung mit den Nachbarstaaten Italien und Deutschland. Einmal wurde die Lockerung seither um drei weitere Wochen verlängert – doch auch diese läuft nun mit dem morgigen Sonntag aus.