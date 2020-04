Höchste Vorsicht auf dem Weg zum Normalbetrieb im BKH Reutte

Ehenbichl – In den letzten Wochen wurden die Behandlungskapazitäten des BKH Reutte ganz der aktuellen Corona-Krise angepasst. Neben Covid-19-Patienten wurden nur Notfälle behandelt. Nun, vier Wochen später, werden die Einschränkungen schrittweise wieder gemildert und somit wird der Weg in eine neue Normalität mit Corona geebnet.

Aktuell sei die Verunsicherung der Menschen jedoch zu spüren, und die Angst, sich im Krankenhaus mit dem Coronavirus anzustecken, überwiegt bei vielen. Hier versucht der Anästhesist und Intensivmediziner, der mit seinem Team – Fachärzten für Innere Medizin und Pflegepersonal – an vorderster Front für schwer erkrankte Covid-19-Patienten zuständig ist, etwaige Ängste bestmöglich zu entkräften: „In unserem Haus herrschen strenge Sicherheitsmaßnahmen. Patienten werden beispielsweise je nach Risiko beurteilt und in grüne Bereiche ohne Infektion, in orange Bereiche mit Verdacht auf Infektion und in rote Bereiche mit nachgewiesenen Infektionen aufgeteilt. Auch wird jeder stationär aufgenommene Patient vorab auf Corona getestet. Zudem ist der Krankenhauszugang nur über eine so genannte Triagestelle möglich – hier wird durch medizinisches Personal die Gefahr einer bestehenden Infektion eingeschätzt. Nach wie vor aufrecht ist weiters das absolute Besuchsverbot.“