Wolken-Experiment zum Schutz des Barrier Reef erfolgreich

Ein ehrgeiziges und etwas abenteuerlich anmutendes Experiment zum Schutz des vom Klimawandel bedrohten Great Barrier Reefs zeigt nach Angaben der beteiligten Forscher erste positive Ergebnisse: Mit Hilfe von „aufgehellten“ Wolken haben die Wissenschafter erstmals versucht, das Meerwasser am Korallenriff abzukühlen.

Die Ergebnisse seien „wirklich, wirklich ermutigend“, sagte der wissenschaftliche Projektleiter Daniel Harrison am Freitag. Für den Versuch wurden die Wolken über dem Riff durch die Infusion von Salzkristallen künstlich aufgehellt, um die Sonnenstrahlen besser ins All zu reflektieren, wie Harrison erläuterte. Das Salz gewannen die Wissenschafter aus dem Meer: Mit einer Art Schneekanone schossen sie Milliarden feiner Salzwassertropfen vom Schiff in die Luft.