Innenpolitische Gefechte in Zeiten der Krise

Wien – Zum „nationalen Schulterschluss“ hat die Bundesregierung zu Beginn der Corona-­Krise aufgerufen. Die Oppositionellen machten mit, hießen die ersten Corona-­Hilfspakete im Nationalrat gut. Das taten sie nicht, weil ihnen alles gefiel, was Türkise und Grüne ersonnen haben. Sie wollten nicht als kleinliche Kritiker dastehen – in einer für alle schwierigen und belastenden Zeit.

SPÖ, FPÖ und NEOS kritisieren die Koalitionäre. Was nicht verwunderlich ist. Erst recht nicht, da diese ob ihrer Pressekonferenzen quasi omnipräsent sind – und bei den Bürgern an Zuspruch zulegen. Vor allem die ÖVP profitiert.

Es gibt aber auch Neue­s abseits von Umfragewerten. Von Anfang ihres Bündnisses an haben sich hochrangige Vertreter der Volkspartei und der Grünen öffentlich eines Sinnes gegeben. Die Ökos trugen vieles mit, was sie einst moniert hatten. Auch bei den Auftritten von Kanzler, Vizekanzler und den Ressortchefs in den vergangenen Wochen gab es keinen Widerspruch – bis zur Debatte darüber, ob all die Gesetz­e und Verordnungen, die es wegen der Lage nun gibt, verfassungskonform sind. Juristen zweifeln das an; es gibt bereits Klagen beim Höchstgericht.