Ruf nach Aufstieg für Deutschförderschüler in die nächste Stufe

Wien – Schüler aus Deutschförderklassen bzw. Deutschförderkursen sollen nach dem laufenden Schuljahr in die nächste Stufe aufsteigen – und in die Regelklasse übernommen werden. Das will eine Initiative aus Sprachwissenschaftern bzw. Bildungsaktivisten und der Arbeiterkammer. Dort sollen sie – schul­autonom organisiert – zusätzlich in Deutsch gefördert werden.

Derzeit dürfen Schüler in Deutschklassen erst dann den Regelunterricht besuchen, wenn sie eine (halbjährlich gemacht­e) Sprachtestung (MIKA-D) bestehen. In den Deutschklassen gibt es dagegen primär Sprachförderung statt Unterricht in den Regelfächern.

Der MIKA-D solle in diesem Schuljahr ausgesetzt werden, heißt es vom Österreichischen Verband für Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache (ÖDaF), der Arbeiterkammer Wien, der Initiative BildungGrenzenlos und dem lernraum.wien der Volkshochschulen. Ansonsten drohe, dass die Kinder durch die Corona-­bedingte Unterbrechung des Unterrichts mindestens ein Semester verlieren.