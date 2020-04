Filmfestspiele Cannes halten Filmmarkt online ab

„Keiner weiß, was die zweite Jahreshälfte bringen wird, und ob es wieder möglich wird, große Filmevents heuer überhaupt noch auszurichten“, so Festspieldirektor Thierry Fremaux. Mit dem Online-Format für den Filmmarkt, an dem normalerweise gut 12.000 Branchenvertreter teilnehmen, wolle man die Filmindustrie und viele Filmschaffende in diesen unsicheren Zeiten unterstützen.