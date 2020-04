Vizekanzler Kogler kündigt Entlastung für Geringverdiener an

Bestimmte Maßnahmen des Regierungsprogramms sollten bleiben – trotz Corona-Krise, befindet Kogler. Auch wenn die Krise in finanzieller und ökonomischer Hinsicht „sehr vieles“ verändere, seien politische Prinzipien, wie bei den Grünen die Ökologie, „ja nicht außer Kraft gesetzt“, sagte der Grünen-Chef im Gespräch mit dem Kurier

📽 Video | Kogler kündigt Steuersenkung an

In Sachen Vermögenssteuer gibt er sich nun zurückhaltend. „Unter der Voraussetzung, dass die Schulden abgetragen werden müssen, ist vieles neu zu denken“, sagt der Vizekanzler – und fügt hinzu: „In der Abfolge ist das erst am Ende zu besprechen. Zunächst müssen Not- und Hilfsmaßnahmen gesetzt werden.“