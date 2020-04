Lucile-Mordprozess in Innsbruck startet nun am 9. Juni

Innsbruck – Im Jänner 2014 wurde die französische Austauschstudentin Lucile in Kufstein ermordet. Obwohl ihr mutmaßlicher Mörder seit 2016 bekannt ist und ihm in Freiburg in einem gleichgelagerten Fall mit DNA-Übereinstimmung bereits ab November 2017 der Prozess gemacht wurde, ließ die Strafverfolgung in Tirol weiter auf sich warten.