Mögliche AUA-Rettung: „Staatshilfen dürfen kein Freibrief sein“

Die Frage einer allfälligen Staatsbeteiligung an der AUA bzw. sogar der Lufthansa sei nur dann sinnvoll, so Weratschnig, „wenn die Staatshilfe in Form einer Österreich-­Dividende wieder rückgeführt werden kann“. Eine angemessene Beteiligung der AUA-Eigentümer am Rettungspaket sowie ein Verbot des Kapitalabflusses aus Österreich seien weitere Bedingungen, welche die Grünen stellen.