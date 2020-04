Anwalts-Präsident will VfGH-Eilverfahren für Corona-Gesetze

Im Rechtsstaat habe aber auch in schwierigen Zeiten „Transparenz und Qualität“ in der Gesetzgebung zu gelten, sagte er im APA-Gespräch. Gesetze und Verordnungen müssten auch in Notzeiten klar festlegen, was erlaubt und was verboten ist. „Oft wissen die Bürger nicht, was sie tun dürfen“, kritisiert Wolff - unter Hinweis etwa auf die Verwirrung rund um den Oster-Erlass.