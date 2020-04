Spitzensportler dürfen ab Montag trainieren

Österreichs Spitzensportler können zumindest einmal durchatmen: Ab Montag dürfen Athleten, die ihren Lebensunterhalt mit dem Sport verdienen und bereits an internationalen Wettkämpfen „im Sinne des Paragrafen 3 Z 8 BSFG 2017“ teilgenommen haben, sowie deren Betreuer und Trainer das Training aufnehmen. Das gilt auch für 13 Fußball-Proficlus, die mit Kleingruppentraining starten dürfen.

Neben einem „Abstand von mindestens zwei Metern“ zwischen Sportlern, Betreuern und Trainern sollten die Trainingseinheiten, „sofern möglich, nicht in geschlossenen Räumlichkeiten erfolgen“, heißt es in der neuen Verordnung für den Spitzensport. „Bei Trainingseinheiten in geschlossenen Räumlichkeiten hat pro Person 20 m2 der Gesamtfläche der Räumlichkeit zur Verfügung zu stehen. Dies gilt auch für Gemeinschaftsräume.“