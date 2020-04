Doskozil will Heer stärker in Corona-Bekämpfung einbinden

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) plädiert für eine stärkere Einbindung des Bundesheers in der Coronakrise. „Das Krisenmanagement des Staates sollte zum Großteil im Bereich der Landesverteidigung angesiedelt sein“, sagte der frühere Verteidigungsminister in einem Interview mit dem „Kurier“ am Sonntag.