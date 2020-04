Viele Fragezeichen und Skepsis: Offene Grenze für deutsche Urlauber?

Wien, Berlin –Der durch die massiven Corona-Beschränkungen derzeit völlig lahmgelegte Tourismussektor drängt massiv darauf, die Grenzen für deutsche Urlauber im kommenden Sommer zu öffnen. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass es in diesem Jahr eine andere Art von Urlaub geben wird. Aber dadurch, dass wir die Ausbreitung des Coronavirus relativ gut im Griff haben, planen wir durchaus auch, dass es im Sommer Ferientourismus geben wird“, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gegenüber der Presse.

Die Einschränkung der Reisefreiheit werde den Österreichern in den nächsten Monaten noch erhalten bleiben. Wenn Länder aber auch auf einem sehr guten und positiven Weg sind, wie beispielsweise auch Deutschland, dann gebe es durchaus auch die Möglichkeit, dass man sich bilateral einigt, so Köstinger.

Das Gesundheitsministerium reagierte zurückhaltend auf den Vorstoß Köstingers, im Sommer die Grenzen für deutsche Sommerurlauber zu öffnen. Das hänge von der Entwicklung der Corona-Pandemie in Österreich und international ab.

Noch nicht konkret beantworten ließen sich Fragen wie jene, ob es für die einreisenden Urlauber Gesundheitschecks geben wird, ob sie eine Bestätigung des Beherbergungsbetriebs vorlegen werden müssen, ob ihr Aufenthalt in Österreich zeitlich und räumlich (etwa auf ein Bundesland) begrenzt sein wird, welche Pflichten die Unterkunftgeber haben werden und ob ausländische Touristen im Fall einer Erkrankung im Herkunftsland behandelt werden müssten, um Österreichs Gesundheitssystem zu schützen.

Noch sind praktisch überall in Europa die Grenzen dicht, auch zwischen Deutschland und Österreich.

Auch in Deutschland wird heftig darüber diskutiert, ob und welche Form von Sommerurlaub heuer möglich sein wird. Für eine von Österreich angedachte Grenzöffnung müsste jedenfalls auch Deutschland mitspielen. Bisherige Äußerungen deuten nicht auf eine Lockerung hin.

Er schätze die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub im Ausland heuer möglich ist, aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich ein, ließ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wissen. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung in Berlin, Thomas Bareiß (CDU), schlug in dieselbe Kerbe: „Der Sommerurlaub dieses Jahr wird wahrscheinlich eher in Deutschland stattfinden.“