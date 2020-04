Kanzler Kurz auf CNN: „Masken künftig auch in in Restaurants und Lokalen"

Die Österreicher werden wegen der Corona-Pandemie auch in Lokalen künftig Gesichtsmasken tragen müssen. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Videointerview mit dem US-Fernsehsender CNN am Sonntag. "Die Leute müssen in Geschäften, aber in Zukunft auch in den Restaurants oder anderswo Masken tragen. Ich denke, das kann hilfreich sein."