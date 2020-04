Experten alarmiert wegen Gewalt gegen Kinder

Die Zahl der Kinder-Gefährdungsmeldungen ist in der Coronakrise in mehreren Bundesländern zurückgegangen. Aber „das ist eigentlich ein Alarmsignal“, sagte die Salzburger Kinderanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt im Ö1-Morgenjournal am Montag. Der Rückgang sei nicht darauf zurückzuführen, dass es weniger Gewalt gegen Kinder gebe, sondern „weil die schützenden Systeme wegefallen sind“.