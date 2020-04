Innsbruck – Im Juli 1965 wird die Leiche einer jungen Frau im Haus ihrer Eltern in einem Vorort von Stockholm entdeckt. Vieles deutet auf Suizid hin. Doch einige Details passen nicht ins Bild. Die Ermittlungen sorgen für Aufsehen, entwickeln sich schnell zum ersten in ganz Schweden verfolgten Medienereignis. Überführt wird schließlich ein junger Österreicher, der in Stockholm Glück und freie Liebe suchte. In seinem neuen Buch hat der schwedische Historiker und ehemalige Ständige Sekretär der Schwedischen Akademie den Fall detailliert und mitreißend rekonstruiert. Die TT hat mit ihm telefoniert.