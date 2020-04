Klangvolle Ausblicke: Ersatztermine für Meister- und Kammerkonzerte

Innsbruck – Die fünf wegen der Corona-Krise in dieser Spielzeit ausgefallenen Innsbrucker Meister- und Kammerkonzerte werden in der kommenden Spielzeit nachgeholt. Bereits gekaufte Karten und Abos behalten ihre Gültigkeit. Das teilten die Organisatoren der Konzertreihen gestern mit und wagten – notgedrungen via Aussendung – auch einen Ausblick auf die Saison 2020/21.