Streit in Italien um regional gestaffelten Neustart

„Wir denken an eine Regionalisierung des Neustarts. In den Regionen mit weniger positiv getesteten Menschen ist es einfacher, der Kette der Kontakte nachzugehen, um zu prüfen, wo sich Menschen angesteckt haben könnten“, sagte Industrieminister Stefano Patuanelli laut italienischen Medien.

Der Präsident Kampaniens, Vincenzo De Luca, warnte dagegen vor einer verfrühten Öffnung einiger norditalienischen Regionen, in denen die Zahl der Infizierten weiterhin steige und die Zahl der Todesopfer nach wie vor hoch sei. De Luca drohte mit der Schließung Kampaniens für Bürger aus Norditalien, sollte der Lockdown in Italien aufgeweicht werden.

„Wenn einige Präsidenten ihre Regionen schließen, droht ein Krieg Norden gegen Süden“, warnte Luca Zaia, der Präsident Venetiens. Gegen das Ende des Lockdowns sprach sich auch Walter Ricciardi, Mitglied der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Gesundheitsberater der italienischen Regierung, aus: „Es ist absolut zu früh, die Phase 2 einzuleiten. Einige Regionen Norditaliens befinden sich noch voll in der Phase 1. Wir dürfen nicht voreilig handeln: Die Gefahr ist ansonsten, dass die Epidemie wieder explodiert.“

Unweit von Bologna erlagen unterdessen sieben Ordensschwestern eines Klosters dem Covid-19. 43 Dominikanerinnen leben im Kloster, viele von ihnen seien über 80 Jahre alt. 17 von ihnen wiesen Covid-19-Symptome auf, berichtete die Tageszeitung „Il Resto del Carlino“ am Montag. Das Kloster wurde desinfiziert, bei den Klosterfrauen wurden Abstriche genommen. Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Italien wurden unzählige Infektionsfälle in Klöstern gemeldet. Besorgniserregend ist die Lage in einer Benediktinerabtei bei Mailand. Neun der 22 Klausurschwestern befinden sich in Selbstquarantäne mit Covid 19-Symptomen wie Fieber und Husten. 80 Prozent der Ordensschwestern sind über 80 Jahre alt.