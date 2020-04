Bekanntgabe von Booker-Preisträger in den Sommer verschoben

Man wolle dem Publikum in Coronazeiten so erleichtern, die nominierten Bücher zu erstehen, so die Veranstalter am Montag. Neben Kehlmann finden sich auch Bücher von Shokoofeh Azar (Iran), Gabriela Cabezon Camara (Argentinien), Fernanda Melchor (Mexiko), Yoko Ogawa (Japan) und Marieke Lucas Rijneveld (Niederlande) auf der sechs Titel umfassenden Nominierungsliste.