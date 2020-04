US-Behörde genehmigt Novartis-Studie zu Covid-Behandlung

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine klinische Studie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis mit dem Medikament Hydroxychloroquine zur Behandlung der vom Coronavirus ausgelösten Erkrankung genehmigt. An den Tests nehmen rund 440 mit dem Erreger infizierte, ins Spital eingelieferte Patienten an mehr als einem Dutzend US-Kliniken teil, wie der Konzern aus Basel am Montag mitteilte.