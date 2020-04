Silverstone hofft auf Geisterrennen im Juli

Neben dem Red Bull Ring in Spielberg hoffen auch die Formel-1-Veranstalter in Silverstone, sogenannte Geisterrennen ohne Fans im Juli durchführen zu können. Das bestätigte Stuart Pringle, der Chef der englischen Rennstrecke, am Sonntagabend dem „Guardian“. So habe man zuletzt darüber diskutiert, dass gleich zwei Rennen an einem Wochenende in Silverstone stattfinden könnten.