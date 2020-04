Luftfahrtexperte: „AUA wird alte Größe über Jahre nicht mehr erreichen“

Von Stefan Eckerieder

Wien – Vor mehr als zehn Jahren „verkaufte“ die Staatsholding ÖIAG (nun ÖBAG) die damals teilstaatliche Fluggesellschaft Austrian Airlines nach langjährigen Verlusten an den deutschen Luftfahrtkonzern Lufthansa und packte obendrauf noch eine Mitgift in der Höhe einer halben Milliarde Euro. Viele Steuerzahler hinterfragen deshalb die Forderung der AUA nach Staatshilfen von kolportierten 800 Millionen Euro. Dabei spricht laut dem Luftfahrtexperten Kurt Hofmann vieles für eine staatliche Unterstützung der Lufthansa-Tochter. Zur alten Größe werde die AUA dennoch lange nicht zurückfinden, glaubt Hofmann.

Von weltweit rund 20.000 Verkehrsflugzeugen müssen wegen der Corona-bedingten Grenzschließungen rund 13.000 am Boden bleiben. Die meisten davon wohl noch sehr lange. „Frühestens im vierten Quartal wird es im Flugverkehr wieder einigermaßen Normalbetrieb geben“, sagt der Luftfahrtexperte, der davon ausgeht, dass auch nach der Krise weltweit weniger Flugzeuge in der Luft sein werden. Zum einen aufgrund der Verunsicherung, zum anderen, weil sich wegen der erwarteten Rezession weniger Menschen Flugreisen leisten werden können. 90 Prozent der Fluglinien seien nicht mehr überlebensfähig, so Hofmann: „Es wird zu Konkursen und Fusionen kommen.“

Weltweit suchen Airlines bereits um Staatshilfen an. Die USA haben der Branche 60 Milliarden Dollar zugesagt, auch in Europa haben zahlreiche Staaten Fluglinien Hilfe versprochen. Für AUA-Staatshilfen sprechen laut Hofmann die rund 7000 Arbeitsplätze der Fluglinie, dass die Airline am Drehkreuz Wien die Anbindung Österreichs an das internationale Flugnetz sichert – damit auch Inlandsflüge wie die Strecke Wien-Innsbruck – sowie dass man unverschuldet in die Krise geschlittert sei.

Von der Mutter Lufthansa könne die AUA keine Hilfe erwarten, weil diese selbst auf Staatshilfe aus Deutschland angewiesen sei. „Die Lufthansa verliert pro Stunde eine Million Euro“, sagt Hofmann. Das habe auch langfristige Folgen. Die größte Airline der Welt „wird nie wieder so groß sein wie vor der Krise“. Und auch für die AUA rechnet der Experte mit einem langsamen Start. Bis die Airline wieder mit 80 Fliegern wie noch vor wenigen Wochen in der Luft sein wird, werde es noch Jahre dauern. Vor allem die Zahl der Langstreckenflugzeuge werde die Airline wegen der hohen Kosten reduzieren müssen. Zudem sei die von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) geforderte CO2-Einsparung im Gegenzug für Staatshilfen am ehesten durch eine Streichung von Kurzstreckenflügen machbar. Die Anschaffung von neuen – klimafreundlicheren – Flugzeugen werde für die AUA aus finanzieller Sicht vorerst kein Thema sein.

