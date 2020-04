Innsbruck – Insgesamt 751 Pflichtschüler in Tirol gelten derzeit für die Schulbehörden als nach wie vor nicht erreichbar. Die Gründe dafür, dass sich diese nicht am digitalen Unterricht beteiligen bzw. überhaupt keinen Kontakt zur Schule haben, können vielfältig sein, weiß René Huber, Leiter der Ambulanten Familienarbeit Tirol des SOS-Kinderdorf. So fehle es teilweise nach wie vor an der notwendigen Infrastruktur für das Lernen zu Hause. „Wir haben zum Beispiel einen Fall, da schreibt der Schüler seine Deutschaufsätze auf dem Handy.“ Zwar sei die von der Landesregierung geschaffene finanzielle Förderung bei der Anschaffung von Computerhardware ein wichtiger Schritt gewesen, im Fall vieler Familien gehe diese Unterstützung aber noch nicht weit genug.