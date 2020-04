Wien – Vielleicht noch diese Woche werden sie wieder beraten, am grünen Ministerratstisch, mit zwei Sesseln Abstand, um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Stab aus Vertrauten und Presseleuten, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Vizekanzler Werner Kogler (beide Grüne), Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), jeweils mit ihren Kabinettschefs. Diese Runde hat bereits am Abend des Palmsonntags die erste Wiederöffnung des Landes beschlossen. Nun geht es um die nächsten Schritte: Mitte Mai sollen Schulen, Gastronomie und Hotellerie folgen.