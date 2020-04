Corona setzt Milchmarkt zu, Erlebnis-Sennerei Zillertal mit "Notmaßnahmen"

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Der Tiroler Handel sei nicht betroffen. Ganz im Gegenteil. Der laufe sogar sehr gut, auch gerade weil die Kunden in der Corona-Krise stark auf heimische Produkte setzen würden. Dennoch hat Christian Kröll, Geschäftsführer der Erlebnis-Sennerei Zillertal, derzeit ein großes Problem: „Uns ist von heute auf morgen ein ganzer Markt weggebrochen.“ Durch den behördlich verordneten Shutdown konnten weder in der Gastronomie noch im Tourismus Abnehmer gefunden werden, auch die Thekenartikel fielen flach.

Kröll blieb deshalb nur eine „Notmaßnahme“, wie er selbst sagt. Und so wurden die rund 390 mit Abnehmerverträgen ausgestatteten Berg- und Heumilchbauern dazu aufgefordert „weniger Milch zu liefern“. Und zwar je Bauer um 20 Prozent weniger als die Vorjahresmenge. Für all die „überschüssige“ Milch, die derzeit abgenommen wird, zahlt die Erlebnis-Sennerei einen reduzierten Preis von 15 Cent pro Kilo Milch. Der reguläre liege bei 45,7 Cent, so Kröll: „Unser Ziel ist es, den Milchpreis zu halten und den Markt sowie die Lagerkapazitäten nicht mit zusätzlicher Milch zu belasten.“ Dieses neue Regime läuft nun bereits seit Anfang April – die Liefermenge sei bereits um gut zwölf Prozent zurückgegangen. Im Bereich der Bio-Heumilch sowie der Schaf- und Ziegenmilch habe man die Kontingentierung bereits wieder aufheben können, da hier Spezialmärkte gefunden werden konnten. Kröll hofft, die Zügel im Juni wieder lockern zu können.

Notmaßnahmen gibt es aber nicht nur im Zillertal. Der Obmann der Tirol Milch und Aufsichtsratsvorsitzende der Berglandmilch, Stefan Lindner, bestätigt gegenüber der TT, dass in Österreich in Summe drei Molkereien – mit dem Zillertal auch in Vorarlberg und Kärnten – Einschränkungen bei der Milchanlieferung angegangen seien. Obwohl sich der Markt verschoben habe, sei eine Kontingentierung bei der Tirol Milch aber „aktuell kein Thema“.

Laut Landwirtschaftskammer gehe Tirols Milchproduktion zu zwei Dritteln zur Tirol Milch, ein Drittel in kleinere Käsereien und Sennereien. Dort könnte sich die Lage bald noch weiter zuspitzen, wenn Gastronomie und Tourismus nicht bald aufgehen und anspringen, warnt Präsident Josef Hechenberger: „Ausgerechnet die Bauern, die mit heimischen Abnehmern zusammenarbeiten, haben jetzt ein Problem.“ Angesichts der jahrelangen Kampagnen zur Stärkung des innertirolerischen Absatzes sei das schon eine paradoxe Situation. Der Auftrag, weniger Milch zu produzieren, sei nicht einfach umzusetzen, so Hechenberger. Die Auswege sind begrenzt. So ist auch der Zuchtvieh- und Schlachtviehmarkt im Rindersektor aufgrund der Corona-Krise regelrecht eingebrochen.