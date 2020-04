Innsbruck – Tausende Bewerber. Penibel aufgereiht in der Messehalle. Und ein mehrstündiger Test, der darüber entscheidet, wer ein Medizinstudium in Innsbruck beginnen kann oder nicht. Jahr für Jahr wiederholt sich das Spiel Anfang Juli in Innsbruck. Heuer nicht. So viel ist wegen der Corona-Krise und der entsprechenden Einschränkungen sicher. So viel bestätigt auch Peter Loidl, Vizerektor für Lehre und Studienangelegenheiten an der Med-Uni Innsbruck. „Es wird am 3. Juli keinen normalen Aufnahmetest geben können“, sagt er. Das war es dann aber schon auch mit der Klarheit. Denn über das weitere Prozedere herrscht Ungewissheit.